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Elisa Longo Borghini seconda nell’ottava tappa del Tour de France

Elisa Longo Borghini mantiene la quarta posizione in classifica generale

Pubblicato

10 ore fa

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Nuova rivoluzione nella classifica generale del Tour de France femminile.  Sul traguardo di Nizza, nella ottava e penultima tappa ha vinto l’olandese Demi Vollering  che si è ripresa la maglia gialla.

Splendido secondo posto di tappa, a 17”, per Elisa Longo Borghini che mantiene la quarta posizione in classifica generale

Domenica 9 agosto l’ultima tappa con arrivo e partenza a Nizza, con il Col d’Eze da scalare quattro volte in 100 chilometri.

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