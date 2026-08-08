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Elisa Longo Borghini seconda nell’ottava tappa del Tour de France
Elisa Longo Borghini mantiene la quarta posizione in classifica generale
Nuova rivoluzione nella classifica generale del Tour de France femminile. Sul traguardo di Nizza, nella ottava e penultima tappa ha vinto l’olandese Demi Vollering che si è ripresa la maglia gialla.
Splendido secondo posto di tappa, a 17”, per Elisa Longo Borghini che mantiene la quarta posizione in classifica generale
Domenica 9 agosto l’ultima tappa con arrivo e partenza a Nizza, con il Col d’Eze da scalare quattro volte in 100 chilometri.
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