Incendio sul Monte Barone visibile dal satellite: il rogo continua a devastare il Biellese, sono dieci i fronti attivi in Piemonte

BIELLA – Prosegue senza sosta l’emergenza incendi in Piemonte, con il vasto rogo che da oltre tre giorni interessa il Monte Barone, in Valsessera, tra le situazioni più critiche dell’intera regione. Alimentato dal vento e favorito dalla prolungata siccità, l’incendio continua a espandersi in un’area montana particolarmente impervia, rendendo estremamente complesse le operazioni di spegnimento.

A testimoniare l’entità del fenomeno è anche un’immagine satellitare ad alta risoluzione acquisita nel pomeriggio di giovedì 6 agosto dal satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, diffusa dal meteorologo Andrea Vuolo. La fotografia mostra chiaramente un fronte di fiamme esteso per diversi chilometri e una vasta colonna di fumo che dal Biellese si spinge verso il fondovalle e raggiunge anche la retrostante Valsesia.

Il fulmine all’origine dell’incendio

Secondo le ricostruzioni, il rogo sarebbe iniziato nel pomeriggio di lunedì, quando un fulmine ha colpito la zona della Punta delle Camosce. Le immagini registrate dalla webcam di Curino hanno documentato il momento dell’impatto, confermando l’origine naturale dell’incendio.

Nel corso delle ultime ore le fiamme hanno continuato ad avanzare fino a interessare anche l’area del Monte Gemevola, mettendo a rischio alcuni sentieri escursionistici della zona.

Canadair, Vigili del Fuoco e volontari al lavoro

Sul posto operano ininterrottamente i volontari dell’Antincendi Boschivi (AIB), i Vigili del Fuoco e un Canadair, impegnato in continui lanci d’acqua nel tentativo di contenere il fronte dell’incendio.

Al momento non risultano abitazioni coinvolte né persone ferite, ma la situazione resta delicata. Le raffiche di vento continuano infatti ad alimentare le fiamme e a rendere difficili le operazioni di bonifica. Una possibile attenuazione potrebbe arrivare nel corso del pomeriggio con l’arrivo di temporali, che potrebbero favorire il lavoro delle squadre impegnate sul terreno.

Le autorità mantengono costantemente monitorata l’area per evitare che il rogo possa propagarsi ulteriormente ai boschi circostanti.

Dieci incendi ancora attivi in Piemonte

L’emergenza non riguarda soltanto il Biellese. Alle ore 11 di venerdì 7 agosto risultano infatti dieci fronti di fuoco attivi in Piemonte.

Tre incendi interessano la provincia di Vercelli, tra Fobello, Alpe Campo e Varallo Sesia. Nel Torinese restano sotto osservazione due roghi in Val Soana, nei territori di Valprato e Ingria.

Nel Verbano-Cusio-Ossola sono tre gli incendi ancora attivi nell’area del Monte Limidario, tra la Valle Cannobina, Crevola d’Ossola, Mergozzo e Calasca. Un altro importante fronte interessa invece la Valle Gesso, nel Cuneese, dove le fiamme hanno raggiunto le vicinanze di alcune abitazioni a Valdieri, rendendo necessaria l’evacuazione dell’intera frazione di Desertetto.

Sembra invece rientrata l’emergenza nell’Alessandrino, dove il vasto incendio che nei giorni scorsi aveva interessato il territorio di Mornese risulta ormai sotto controllo.

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