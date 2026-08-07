Temporali violenti in Piemonte, danni nel Novarese

PIEMONTE – Forti temporali stanno interessando diverse aree del Piemonte. I primi violenti rovesci sono caduti nel primo pomeriggio sulla bassa Valsesia e sul Novarese, provocando anche danni a causa della grandine e del forte vento tra Sizzano e Fara Novarese. La pioggia è arrivata in un secondo momento su VCO, Biellese, Canavese, Torinese, Cuneese, alta Langa, basso Alessandrino e Appennino alessandrino; per il momento, solo la provincia di Asti non è stata lambita dai temporali. Anche in queste zone ci si aspettano violenti nubifragi e grandine in espansione nelle prossime ore.

Nel Novarese i danni più ingenti: qui sono caduti chicchi di grandine fino a 3-4 centimetri di diametro, accompagnati da forti raffiche di vento, localmente prossime ai 100 km/h. Sono stati segnalati diversi disagi in alcuni comuni anche per la caduta di alberi. Qui siamo a Fara Novarese (NO), colpita da una violenta grandinata e dal vento, mix che ha fatto anche scoperchiare alcuni tetti.

Pioggia forte anche a Torino città, dove è caduto anche qualche chicco ghiacciato. Questa la situazione in Corso Grosseto poco fa.

Intanto, a causa della caduta di fulmini su suolo siccitoso sono stati segnalati nuovi incendi boschivi, in particolare in bassa Ossola dove due incendi stanno ora interessando il pizzo Castello tra i territori di Piedimulera e Pallanzeno.

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