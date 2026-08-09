Elisa Longo Borghini terza nella classifica finale del Tour de France femminile

Elisa Longo Borghini ha ottenuto la terza posisizione finale nel Tour de France femminile 2026 che si è concluso con la ultima tappa partita e arrivata a Nizza in Costa Azzurra.

La tappa è stata vinta dall’olandese Demi Vollering per distacco dopo aver attaccato sul Col d’Èze a 16 km dal traguardo.

Con questa vittoria la fuoriclasse olandese ha ulteriormente nobilitato in suo successo nella classifica finale del Tour de France Femmes 2026 che ha vinto per la seconda volta. Quest’anno l’olandese ha già vinto il Giro d’Italia femminile.

Alle sue spalle la polacca Kasia Niewiadoma a 1′ 18”.

Terza nella classifica finale Ellisa Longo Borghini a 4′ 29” dalla leader, dopo essere arrivata settima nell’ultima tappa nel gruppetto alle spalle della Vollering.

Si tratta del miglior piazzamento della fuoriclasse piemontese e di un’atleta italiana al Tour de Frace femminile di sempre.

L’atleta di Ornavasso di Verbania ha vinto due volte il Giro d’Italia, nel 2024 e nel 2025, è arrivata terza nella Vuelta del 2024 e ora ottiene il podio nel Tour femminile.

Non ho parole. Non pensavo di arrivare sul podio dopo la quinta tappa e dopo la cronometro. Non voglio pensare alle vacanze e a cosa farò. Ora voglio veramente andare solo a casa. Voglio stare con la mia famiglia e mettermi sul divano e dormire una settimana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese