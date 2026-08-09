Ruba articoli sportivi per un valore di 1000 euro: arrestato un uomo a Torino, in fuga la complice

TORINO – Presentarsi quasi ogni mattina all’apertura del negozio per fare “spesa gratis” era diventata una vera e propria routine. Una abitudine interrotta nei giorni scorsi dalla polizia di Stato, che ha arrestato a Torino un uomo di 43 anni con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di un noto punto vendita di articoli sportivi. L’intervento è scattato all’interno del centro commerciale “Porte di Torino”.

Il furto

A far scattare l’allarme è stata la segnalazione della Centrale Operativa, che ha inviato sul posto le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Gli addetti alla vigilanza del centro commerciale, che già da tempo tenevano d’occhio la coppia di ladri abituali, li hanno sorpresi subito dopo l’ingresso nel negozio. Con la consueta tecnica, i due hanno riempito gli zaini di capi d’abbigliamento, cercando poi di oltrepassare le casse senza pagare.

Raggiunti dalla sicurezza subito dopo la barriera delle casse, i due hanno tentato la sorte: la donna è riuscita a far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga, mentre l’uomo è stato bloccato fino all’arrivo degli agenti.

Dalle verifiche è emerso che all’interno dello zaino era stato stipato abbigliamento per un valore totale di circa 1.000 euro. Per eludere i sistemi di allarme, la merce era stata accuratamente schermata con fogli di carta d’alluminio. La perquisizione personale ha confermato la premeditazione: nel portafoglio del 43enne sono stati trovati altri tre fogli di alluminio pronti all’uso.

L’intera refurtiva, trovata in perfette condizioni, è stata immediatamente restituita al responsabile del punto vendita. L’uomo, arrestato per furto aggravato in concorso, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza del Commissariato San Paolo su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. Proseguono intanto le ricerche per identificare la complice riuscita a scappare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese