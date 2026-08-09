CronacaCuneo
Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nel cuneese con epicentro a San Damiano Macra
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 00:10 di domenica 9 agosto con epicentro a San Damiano Macra, in provincia di Cuneo.
La Protezione Civile rassicura che non ci sono stati crolli o danni significativi a case e palazzi e feriti.
La scossa è stata percepita in tutto il cuneese insieme a un boato.
Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.
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