Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 nel cuneese con epicentro a San Damiano Macra

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 00:10 di domenica 9 agosto con epicentro a San Damiano Macra, in provincia di Cuneo.

La Protezione Civile rassicura che non ci sono stati crolli o danni significativi a case e palazzi e feriti.

La scossa è stata percepita in tutto il cuneese insieme a un boato.

Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.

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