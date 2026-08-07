Esce in strada scalza, col coltello in pugno e urla ai vicini: «Chiamate i soccorsi, l’ho accoltellato!». Arrestata 38enne a Chieri

CHIERI – Uscita in strada in stato di alterazione, scalza e con un grosso coltello ancora stretto nella mano mentre urlava ai vicini di chiamare un’ambulanza. È questa la scena surreale e drammatica avvenuta nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 agosto 2026 in via San Domenico a Chieri.

Protagonista della vicenda è una ragazza di 38 anni che, rientrata a casa ubriaca, ha sferrato due fendenti al compagno di 51 anni al culmine di un violento litigio all’interno dell’abitazione.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

A dare l’allarme al 112 è stato uno dei residenti della via, affacciatosi e sceso in strada dopo aver sentito le urla disperate della donna che ammetteva di aver colpito il fidanzato.

In pochi minuti sono giunti sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Chieri, che hanno disarmato e bloccato la 38enne, arrestandola con l’accusa di lesioni aggravate.

Fortunatamente le ferite riportate dal 51enne si sono rivelate meno gravi del previsto: l’uomo, soccorso dal personale sanitario, ha persino rifiutato il trasporto in ospedale.

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