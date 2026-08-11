Torino, controlli su 20 monopattini a Porta Nuova: 12 sono stati sequestrati

TORINO – Controlli straordinari della Polizia di Stato a Torino nell’area di Barriera Nizza, Porta Nuova e San Salvario, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate da episodi di degrado urbano e stazionamenti illeciti. L’attività, disposta dalla Questura di Torino nell’ambito dei servizi “Alto Impatto”, ha portato a 164 persone identificate e 31 veicoli controllati.

L’operazione è stata coordinata dal Commissariato di P.S. “Barriera Nizza” e ha coinvolto, insieme alla Polizia di Stato, il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, l’Unità Cinofila Antidroga, il Reparto Mobile, la Polizia Ferroviaria, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Quattro ordini di allontanamento

Nel corso dei controlli sono stati emessi quattro ordini di allontanamento della durata di 48 ore nei confronti di altrettanti cittadini stranieri.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, le persone sono state sorprese mentre importunavano gli automobilisti durante le operazioni di parcheggio oppure consumavano bevande alcoliche sul marciapiede, ostacolando il passaggio dei pedoni.

Gli episodi sono stati rilevati soprattutto nelle aree vicine alla stazione di Porta Nuova e nel quartiere San Salvario, in particolare tra via Nizza, via Belfiore e via Berthollet.

Durante il servizio, un uomo risultato irregolare sul territorio nazionale è stato accompagnato negli uffici della Questura. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure finalizzate all’espulsione.

Un altro uomo è stato invece denunciato in stato di libertà dalla Polizia Locale per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

Scontrino non emesso, multa da 300 euro

I controlli hanno interessato anche le attività commerciali della zona. La Guardia di Finanza ha sanzionato con 300 euro il titolare di un esercizio di vendita di prodotti alimentari di via Nizza.

La contestazione riguarda la mancata emissione dello scontrino fiscale per la vendita di alcune bevande alcoliche.

Stretta sui monopattini: 12 sequestri

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza stradale, con una serie di verifiche sui monopattini elettrici.

In totale ne sono stati controllati 20 e 12 sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Le violazioni contestate sono state complessivamente 28, per un importo di circa 2.500 euro.

Nel dettaglio, gli agenti hanno contestato:

14 violazioni per il mancato utilizzo del casco;

6 per l’assenza della copertura assicurativa;

5 per la mancanza del contrassegno identificativo;

3 per irregolarità tecniche relative alla potenza del mezzo.

I controlli stradali hanno inoltre portato al sequestro di un’automobile che circolava senza assicurazione. Il conducente è stato sanzionato con una multa superiore agli 850 euro.

Tre posti di controllo in città

I 31 veicoli controllati sono stati sottoposti a verifica attraverso tre distinti posti di controllo predisposti in corso Galileo Galilei, corso Massimo d’Azeglio e corso Maroncelli.

L’attività rientra nel piano di servizi straordinari predisposti dalla Questura di Torino per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e degrado urbano e rafforzare la sicurezza nelle aree caratterizzate da una maggiore presenza di cittadini e pendolari.

L’intervento si inserisce quindi nella serie di controlli “Alto Impatto” finalizzati a mantenere alta l’attenzione soprattutto nelle zone della città maggiormente frequentate e nei pressi dei principali nodi del trasporto pubblico.

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