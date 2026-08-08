Un albero cade e lo travolge mentre è in bici: 91enne di Pino Torinese in ospedale

PINO TORINESE – Un inaspettato fuoriprogramma si è consumato nella mattinata di oggi a Pino Torinese. Qui, un ciclista di 91 anni è stato travolto improvvisamente da un albero, crollato lungo la carreggiata mentre percorreva via Podio.

L’impatto ha fatto cadere l’anziano, rimasto incastrato sotto le fronde e i rami della pianta. L’allarme è scattato tempestivamente e intorno alle ore 10 sul posto sono giunti i soccorritori del 118 di Azienda Zero. Il personale sanitario ha lavorato per liberare e stabilizzare l’uomo, prima di disporne il trasporto all’ospedale San Giovanni Bosco.

Il 91enne ha riportato diverse ferite alle braccia e alle gambe ed è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni sono al momento sotto monitoraggio, mentre resta da chiarire cosa abbia provocato l’improvvisa caduta dell’albero sulla strada.

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