Persiste il caldo ma tornano i temporali: allerta gialla per il Piemonte centro-meridionale, prevista anche grandine

PIEMONTE – Instabilità oggi e domani, ma il grande caldo allenta solo di poco la sua morsa. Rimangono elevate le temperature massime in Piemonte nonostante l’alta probabilità di rovesci e temporali sparsi, che hanno portato Arpa a diramare l’allerta gialla di rischio idrogeologico per la giornata di oggi, 11 agosto, per temporali. L’allerta riguarda comunque solo la zona centro-meridionale della regione.

Nel pomeriggio ci aspetta infatti tempo instabile, e localmente potrebbero avere luogo secondo Arpa temporali anche molto forti, con possibile caduta di piccoli chicchi di grandine e la presenza raffiche di vento, in particolare a ridosso delle Alpi e sul settore centro-meridionale della regione, ma non si esclude l’interessamento anche delle pianure a nord del Po. Ci si attendono rovesci specie tra Lago Maggiore, Sesia, Biellese, Canavese, Torinese, Cuneese e Langhe, talora fin su colline del Po, Astigiano e Alessandrino, soprattutto a lungo e a Sud del Tanaro.

Fenomeni residui insisteranno fino a domani mattina, seguiti da un generale miglioramento, anche se l’instabilità permarrà sulle zone alpine. Temperature in lieve calo domani, dove comunque si toccheranno i 35° ad Asti e Vercelli e dovunque i 30° saranno anche ampiamenti superati. Un po’ di refrigerio la notta, se non altro: ad Alessandria domani previste minime di 19°.

L’instabilità è dovuta a una lieve bassa pressione in quota che sta avanzando lentamente dalla Francia, indebolendo parzialmente sul Piemonte il campo di alta pressione esteso dal Maghreb a tutta l’Europa centro-meridionale, responsabile delle attuali condizioni di caldo anomalo. Già da domani, dopo alcune locali precipitazioni residue ancora al mattino tra pianure e colline, inizierà gradualmente a rafforzarsi di nuovo l’anticiclone, riportando tempo più stabile e soleggiato, col ritorno del caldo intenso fino a Ferragosto.

Domenica 16 agosto il meteorologo Andrea Vuole prevede temporali che diverranno nuovamente più frequenti anche in pianura, prima di un possibile importante cambio di scenario dall’inizio della prossima settimana a cui potrebbe seguire un marcato calo delle temperature e l’arretramento dell’anticiclone subtropicale verso le regioni meridionali. Dinamica, tuttavia, che rimane ancora piuttosto incerta.

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