L’arcivescovo di Torino Repole nominato dal Papa membro del Consiglio per l’Economia del Vaticano

TORINO – Nuovo incarico in Vaticano per il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa. Oggi, 11 agosto, papa Leone XIV l’ha nominato fra i nuovi membri del Consiglio per l’Economia, organo che ha compiti di vigilanza sulle strutture e sulle attività amministrative e finanziarie delle Istituzioni della Santa Sede. Insieme a Repole, gli altri cardinali nominati dal pontefice per svolgere questo ministero sono Grzegorz Ryś, arcivescovo di Kraków (Polonia); Ladislav Nemet, arcivescovo di Beograd (Serbia); Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Alger (Algeria).

Repole è già membro della Segreteria del Sinodo dei Vescovi, del Dicastero per la Dottrina della Fede e del Dicastero per la Cause dei santi.

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