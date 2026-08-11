È morta a 31 anni in uno schianto in moto Sara Roba, il maresciallo che aveva prestato servizio tra gli alpini di Cuneo

CUNEO – Aveva 31 anni Sara Roba, maresciallo che aveva prestato servizio tra gli alpini del 2° Reggimento di Cuneo. La giovane è morta nella notte ad Albenga, nel Savonese, dopo il violento scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un’automobile.

La tragedia si è verificata intorno alle 23.30 lungo l’Aurelia, nel tratto che collega Albenga a Ceriale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, la moto condotta dalla 31enne si sarebbe scontrata frontalmente con una vettura proveniente da Ceriale.

L’autista dell’auto, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, avrebbe svoltato all’altezza dell’incrocio con via dell’Agricoltura, per entrare ad Albenga. Lo scontro è stato particolarmente violento.

Il legame con il 2° Reggimento Alpini di Cuneo

Sara Roba aveva prestato servizio nel 2° Reggimento Alpini, una delle realtà storiche dell’Esercito italiano con sede a Cuneo. Il suo percorso professionale l’aveva portata dunque a vivere e lavorare anche nel territorio cuneese, lasciando un ricordo tra coloro che avevano avuto modo di conoscerla durante il servizio.

La notizia della sua morte ha suscitato dolore e commozione. A soli 31 anni, Sara Roba ha perso la vita al termine di una serata che si è trasformata in una tragedia.

I soccorsi ad Albenga

Immediatamente dopo lo scontro sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, ma nonostante i tentativi di salvarle la vita per la giovane non c’è stato nulla da fare.

La polizia stradale sta effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire la sequenza dei momenti che hanno preceduto il violento impatto. Restano quindi da definire tutti gli elementi della dinamica, compresa la posizione dei veicoli e le modalità della svolta dell’automobile.

Il cordoglio per la scomparsa di Sara Roba è stato espresso anche dal sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che sui social ha manifestato «profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari per la tragica e prematura scomparsa di Sara Roba».

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