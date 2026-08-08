Lanzo Torinese: investe sei ciclisti, poi torna indietro e li travolge di nuovo

LANZO TORINESE – Poteva finire in tragedia quanto successo questa mattina a Lanzo Torinese.

Secondo quanto apprendiamo, lungo la strada che va al ponte di Coassolo, un uomo alla guida di una automobile, diretto verso Coassolo, ha avuto un diverbio con un gruppo di ciclisti per un soprasso e la risposta di uno di loro. Sarebbe stato questo a scatenare la sua violenta reazione: il conducente ha investito i sei ciclisti, poi è tornato indietro con l’auto e li ha travolti nuovamente.

Il bilancio è tre feriti gravi e tre con ferite lievi ma, comprensibilmente, sotto choc. Sul posto la Croce Reale di Venaria, il personale sanitario ha stabilizzato i feriti sul posto. Il quadro clinico più critico ha richiesto l’immediato decollo dell’elisoccorso, che ha trasportato il ciclista più grave al CTO di Torino.Altri due feriti sono stati trasferiti d’urgenza al San Giovanni Bosco.

I ciclisti sono tutti della zona di San Mauro, Settimo Torinese e San Raffaele Cimena da cui erano partiti per un giro per le valli di Lanzo.

I feriti più importanti sono un 60enne con una frattura esposta al femore sinistro, trauma maxillo facciale e toracico e un uomo di 68 anni con un trauma alla spalla sinistra e al bacino.

Aggiornamento

L’automobilista è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

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