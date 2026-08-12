Torino, riapre la Biblioteca Passerin d’Entrèves: nuovi spazi e una sala incontri da 50 posti

TORINO – Ha riaperto al pubblico martedì 11 agosto la Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves, nella Circoscrizione 2 di Torino. La struttura, ospitata dal 1992 all’interno della storica Cascina Giaione, è tornata a disposizione dei cittadini dopo un importante intervento di riqualificazione che ha interessato gli spazi, gli impianti e l’organizzazione dei servizi.

I lavori rientrano nel più ampio progetto di trasformazione delle Biblioteche civiche torinesi, che comprende la nuova Biblioteca centrale a Torino Esposizioni, la riqualificazione delle sedi di quartiere, la futura biblioteca di via Viterbo e il potenziamento delle infrastrutture digitali e dei Bibliobus.

Nuovi impianti e spazi più funzionali

Uno degli interventi principali ha riguardato gli impianti elettrici, completamente rinnovati, compresi quelli dedicati all’emergenza. È stato inoltre realizzato un nuovo sistema di climatizzazione e distribuzione dell’aria.

La riqualificazione ha coinvolto anche arredi e dotazioni tecnologiche, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più accoglienti e funzionali e di migliorare l’efficienza energetica della biblioteca.

È stata rivista anche la disposizione degli spazi interni. Alcune funzioni che in precedenza erano separate sono state riunite per rendere più semplice e flessibile l’utilizzo della struttura.

La sala giornali è stata integrata negli spazi principali della biblioteca, mentre l’ex emeroteca è stata trasformata in una nuova sala incontri con 50 posti a sedere. L’ambiente potrà ospitare presentazioni, laboratori, iniziative culturali e attività rivolte al territorio.

L’obiettivo è rafforzare le collaborazioni con associazioni e realtà locali e favorire una maggiore partecipazione della comunità, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Una nuova vita anche per il cortile della Cascina Giaione

La riqualificazione non si è fermata agli spazi interni. Anche il cortile della Cascina Giaione, l’antica aia dello storico complesso, è stato valorizzato con nuovi arredi, panchine, tavoli e gazebo.

Lo spazio esterno potrà così essere utilizzato per la lettura, gli incontri e le attività della biblioteca, diventando un ulteriore punto di aggregazione per gli abitanti del quartiere.

Con circa mille metri quadrati di superficie e un patrimonio di 32 mila volumi, oltre a giornali, riviste e materiali multimediali, la Passerin d’Entrèves continua a rappresentare un importante presidio culturale per Mirafiori Nord e per tutta la Circoscrizione 2.

Una biblioteca contemporanea nella storica Cascina Giaione

La biblioteca è ospitata dal 1992 nella Cascina Giaione, un complesso storico documentato tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento. Il progetto ha quindi cercato di coniugare la conservazione della funzione culturale dell’edificio con una nuova organizzazione degli spazi e dei servizi.

La riapertura si inserisce nel percorso di trasformazione della rete bibliotecaria torinese, con l’idea di costruire un sistema più diffuso sul territorio, connesso e capace di accompagnare la rigenerazione dei quartieri.

L’intervento alla Passerin d’Entrèves è stato realizzato nell’ambito del Piano Integrato Urbano della Città di Torino e finanziato attraverso le misure di attuazione del PNRR.

Le biblioteche, in questo progetto, vengono considerate non soltanto come luoghi dedicati ai libri, ma anche come spazi pubblici di incontro, partecipazione e produzione culturale. A Mirafiori Nord, la rinnovata Passerin d’Entrèves punta quindi a svolgere ancora più chiaramente questo ruolo, mettendo insieme patrimonio librario, attività culturali, servizi e nuovi spazi per la comunità.

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