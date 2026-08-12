Carabiniere di Torino in vacanza a Formentera salva un uomo da un’auto finita in una salina

TORINO – Erano in vacanza a Formentera, fuori servizio, ma quando hanno visto un’auto ribaltarsi e finire parzialmente in acqua non hanno esitato a intervenire. Sono due carabinieri in servizio ai comandi provinciali di Torino e Savona i protagonisti del salvataggio avvenuto mercoledì 5 agosto nella zona di La Savina, nel nord dell’isola spagnola.

I due militari si trovavano lungo la strada delle Saline quando hanno assistito a un grave sinistro stradale. Un’autovettura con quattro persone a bordo si è ribaltata, finendo parzialmente sommersa nel canale della salina.

Si immergono per salvare un passeggero

La situazione più grave riguardava un passeggero spagnolo di 30 anni, sbalzato fuori dall’abitacolo. L’uomo aveva il capo immerso nell’acqua e rischiava di annegare.

I due carabinieri si sono immediatamente tuffati per raggiungerlo e portarlo in salvo. Il ferito presentava fratture esposte, una grave ferita alla testa e assenza di sensibilità agli arti inferiori.

Dopo averlo recuperato dall’acqua, i militari lo hanno messo in posizione di sicurezza e hanno tamponato la ferita cranica, intervenendo anche per liberare e mantenere libere le vie respiratorie.

Un intervento che, secondo quanto successivamente accertato dai sanitari, si è rivelato decisivo: la tempestiva disostruzione delle vie aeree ha infatti evitato che il 30enne morisse annegato.

I soccorsi e il trasferimento a Ibiza

In attesa dell’arrivo dei soccorsi, i due carabinieri hanno anche delimitato l’area dell’incidente e prestato assistenza agli altri occupanti dell’auto, che si trovavano in stato di shock.

Poco dopo sono arrivati sul posto i mezzi di soccorso, la Policía Local e la Guardia Civil. I due militari italiani hanno continuato a collaborare con i soccorritori, aiutandoli nelle operazioni di recupero e nel trasferimento del ferito sulla barella.

Il 30enne è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale di Ibiza. Le sue condizioni, inizialmente molto gravi, sono successivamente migliorate: il paziente è ora fuori pericolo e in fase di miglioramento. Gli altri occupanti dell’automobile non hanno riportato lesioni gravi.

Il riconoscimento per i due carabinieri italiani

L’intervento dei due militari, avvenuto mentre erano liberi dal servizio e in vacanza, è stato particolarmente apprezzato anche dai soccorritori spagnoli, che hanno espresso la loro riconoscenza per il comportamento dimostrato.

Una vacanza trasformata così in un’operazione di soccorso: davanti a un’emergenza, i due carabinieri non hanno esitato a mettersi in gioco, immergendosi nell’acqua per raggiungere un uomo che rischiava di morire e prestando i primi soccorsi fino all’arrivo dei sanitari.

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