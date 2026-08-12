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AlessandriaCronaca

Un ferito grave in uno scontro sulla A26, all’altezza di Predosa

In codice rosso il 23enne alla guida della moto, solo ferite lievi per l’autista dell’auto
Marco Lovisolo

Pubblicato

30 secondi fa

il

118
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PREDOSA – Un grave scontro stradale ha coinvolto un’auto e una moto sull’A26, all’altezza di Predosa (AL). I veicoli si sono scontrati attorno alle 14.45: il motociclista, 23 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con elisoccorso in codice rosso all’ospedale, mentre il conducente dell’automobile ha riportato solo lievi ferite ed è stato ricoverato in codice verde.

Il giovane è ora in rianimazione, in condizioni gravi ma stabili. La prognosi è riservata.

Sul luogo dell’impatto, il mezzo di soccorso di base del 118, i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale e gli addetti alla sicurezza autostradale. A causa dello scontro si è formata una lunga coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria sud; i rallentamenti sono proseguiti nel pomeriggio.

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