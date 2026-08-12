Un ferito grave in uno scontro sulla A26, all’altezza di Predosa

PREDOSA – Un grave scontro stradale ha coinvolto un’auto e una moto sull’A26, all’altezza di Predosa (AL). I veicoli si sono scontrati attorno alle 14.45: il motociclista, 23 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con elisoccorso in codice rosso all’ospedale, mentre il conducente dell’automobile ha riportato solo lievi ferite ed è stato ricoverato in codice verde.

Il giovane è ora in rianimazione, in condizioni gravi ma stabili. La prognosi è riservata.

Sul luogo dell’impatto, il mezzo di soccorso di base del 118, i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale e gli addetti alla sicurezza autostradale. A causa dello scontro si è formata una lunga coda tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria sud; i rallentamenti sono proseguiti nel pomeriggio.

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