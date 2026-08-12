Trenitalia, arrivano in Piemonte due nuovi treni a doppio piano: 34 convogli sulle linee regionali

TORINO – Prosegue il piano di rinnovo della flotta del Regionale di Trenitalia in Piemonte. Sono arrivati due nuovi treni elettrici a doppio piano, portando a 34 i convogli di ultima generazione già in servizio sulle principali linee ferroviarie piemontesi, a partire dalle tratte a maggiore frequentazione come la Torino-Milano.

Il programma di ammodernamento della flotta è stato avviato nel 2021 nell’ambito dei Contratti di Servizio Ferroviario Metropolitano e Regionale sottoscritti con la Regione Piemonte e l’Agenzia per la Mobilità. Gli investimenti complessivi previsti ammontano a circa 1 miliardo di euro.

Trentaquattro treni a doppio piano e 33 monopiano

Attualmente sulle linee piemontesi sono in circolazione 34 treni elettrici a doppio piano di ultima generazione, finanziati anche attraverso fondi della Regione Piemonte. A questi si aggiungono 33 convogli elettrici monopiano, destinati alle altre tratte ferroviarie regionali.

La consegna dei nuovi treni proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare la fornitura entro la fine del 2026.

Il rinnovo della flotta punta a migliorare la qualità del servizio e, allo stesso tempo, a rendere il trasporto ferroviario un’alternativa sempre più competitiva all’auto privata. Tra gli obiettivi indicati da Regione Piemonte e Trenitalia ci sono una maggiore accessibilità, affidabilità e sostenibilità del servizio.

Oltre 1.100 passeggeri e più spazio per le biciclette

I nuovi treni elettrici a doppio piano possono raggiungere una velocità massima di 160 chilometri orari e sono dotati di otto motori di trazione. La capacità complessiva supera le 1.100 persone, consentendo di trasportare un numero elevato di passeggeri soprattutto sulle tratte più frequentate.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla mobilità sostenibile. A bordo sono disponibili fino a 12 postazioni per le biciclette, alcune delle quali dotate di punti di ricarica per e-bike e monopattini elettrici.

Per i passeggeri sono inoltre presenti prese di corrente e porte USB alle poltrone, mentre il sistema di climatizzazione regola automaticamente la temperatura interna.

Non mancano gli spazi dedicati alle famiglie: i convogli dispongono di un’area per il passeggino e di un’ampia toilette attrezzata con fasciatoio e baby-holder.

Più sicurezza e servizi a bordo

Sul fronte della sicurezza, ogni carrozza è equipaggiata con un sistema di 50 videocamere a circuito chiuso, che consente il monitoraggio in tempo reale.

A bordo sono presenti anche 38 monitor destinati a fornire informazioni ai viaggiatori e contenuti dedicati alle opportunità di viaggio.

I nuovi convogli sono stati progettati anche per garantire una maggiore accessibilità alle persone a ridotta mobilità. Le postazioni riservate ai passeggeri con disabilità sono collocate vicino alle porte di accesso e ai servizi igienici, così da ridurre gli spostamenti necessari all’interno del treno.

Il rinnovo della flotta piemontese proseguirà dunque nei prossimi mesi, con l’obiettivo di completare entro l’anno la consegna dei convogli previsti dal programma e rendere il trasporto ferroviario regionale sempre più moderno, accessibile e sostenibile.

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