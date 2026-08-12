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Il rifugio Monte Barone sta bruciando, l’incendio ha raggiunto la struttura

La montagna sta bruciando da 10 giorni
Gabriele Farina

Pubblicato

11 secondi fa

il

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COGGIOLA – Le fiamme del drammatico incendio che ormai da 10 giorni stanno devastando il Monte Barone hanno ragiunto il Rifugio omonimo. Lo hanno comunicato con un post sui social i gestori del rifugio omonimo, che da alcuni giorni sono stati costretti ad evacuare la struttura.

Per approfondire:

Gli sforzi dei vigili del fuoco e dei volontari Aib non sono bastati a salvare dalle fiamme la struttura.

I gestori del rifugio hanno comuicato il raggiungimento della struttura da parte del rogo con una frase laconica e desolata alle 5.20 di questa mattina: “Il Rifugio Monte Barone sta bruciando. Le fiamme hanno raggiunto il retro dell’edificio”.

Poco dopo un aggiornamento coprensibilmente polemico: “Ora è arrivato il Canadair, deve prima bruciare tutto!!!!!
Il Rifugio Monte Barone racconterà questa storia…”

Quotidiano Piemontese continuerà a seguire la vicenda.

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