Rivalta, dramma al campo da tennis: 76enne va in arresto cardiaco, salvato dai presenti guidati dal 118

RIVALTA – Nel pomeriggio di ieri, a Rivalta di Torino, un uomo di 76 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sui campi da tennis di via San Luigi. L’episodio è avvenuto intorno alle 18:30.

A determinare la salvezza dell’anziano è stata la prontezza dei presenti e la tempestività della catena dei soccorsi. Subito dopo il crollo dell’uomo, le persone sul posto hanno contattato il 118 di Torino e, sotto la guida telefonica dell’infermiere della centrale operativa, hanno immediatamente avviato le manovre di massaggio cardiaco.

Pochi minuti dopo sono giunti sul posto i sanitari del 118 di Azienda Zero a bordo di una ambulanza, i quali hanno proseguito il massaggio praticando la defibrillazione. L’intervento del defibrillatore ha permesso al cuore del 76enne di riprendere a battere.

Per velocizzare le operazioni di trasporto, è atterrato in zona anche l’elisoccorso del Servizio regionale. L’équipe medica ha stabilizzato il paziente prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, dove si trova attualmente ricoverato in rianimazione e intubato.

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