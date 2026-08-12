Tortona, degrado e violenza al bar del centro: la questura dispone la chiusura per 20 giorni

TORTONA – Licenza sospesa per venti giorni e serrande abbassate per un bar del centro cittadino. Il provvedimento amministrativo, firmato dal questore di Alessandria ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), è stato notificato al titolare dell’esercizio dai carabinieri e dagli agenti della polizia di Stato.

La misura cautelare è scattata a seguito delle continue segnalazioni e richieste di intervento giunte al 112 dall’inizio dell’anno. I residenti della zona avevano più volte denunciato episodi di degrado, attività illecite e frequenti turbative dell’ordine e della quiete pubblica nei pressi del locale.

A gravare in modo determinante sulla decisione è stato un grave episodio di violenza verificatosi lo scorso aprile proprio all’esterno dell’attività. In quell’occasione, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, i carabinieri avevano avviato un’indagine che ha permesso di far luce su un contesto di spaccio di sostanze stupefacenti, sfociato in una tentata estorsione e in un’aggressione con lesioni personali.

La vittima era stata colpita al volto da un uomo inviato da un conoscente con finalità intimidatorie per pretendere il saldo di un debito di droga. Attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e il successivo riconoscimento fotografico, i militari erano riusciti a identificare e denunciare a piede libero i due responsabili.

Gli esiti di quelle indagini, sommati ai periodici controlli svolti dalle forze dell’ordine nei confronti dei frequentatori del bar, hanno fornito al questore i presupposti per disporre la chiusura temporanea del locale, con l’obiettivo di ripristinare la legalità e garantire la tutela della sicurezza dei cittadini.

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