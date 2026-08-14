AlessandriaCronaca
Una 70enne si sente male in riva al torrente Borbera, elitrasportata in codice rosso all’ospedale
A Cantalupo Ligure la donna stava prendendo il sole e ha avuto un colpo di calore: all’arrivo dei soccorsi era priva di sensi
CANTALUPO LIGURE – Un malore dovuto a un colpo di calore ha colpito una donna di 70 anni che si trovava sulle rive del torrente Borbera, a Cantalupo Ligure (AL). È successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, la donna stava prendendo il sole quando è occorso il malore: sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria.
La settantenne era priva di sensi, per cui per il trasporto è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.
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