PARIGI – Sara Curtis ha realizzato il record del mondo nei 50 dorso agli europei di Parigi con 26.63 nelle semifinali dei 50 dorso.

Sara Curtis ha migliorato il record precedente di 23 centesimi.

Il primato uscente era stato ottenuto dall’australiana Kaylee McKeown nel 2023.

La nuotatrice di Savigliano , compirà vent’anni tra una settimana. Tesserata per Esercito e CS Roero, è allenata alla Virginia University da Todd DeSorbo e in Italia da Thomas Maggiora.

La 19enne di Savigliano, il 26 giugno scorso a Roma, aveva già realizzato il record europeo di 27.07.

La distanza a Los Angeles 2028 sarà olimpica, domani la finale dei 50 dorso.

Le prime parole della nuotatrice saviglianese:

E’ follia, non so cosa dire, è il sogno di tutta una vita. Mi sono detta spingo fino all’ultima bracciata. Sapevo di avere nelle gambe il record, ma da qui ad arrivarci ce ne vuole. Proverò ad arrivare ovunque sia possibile. Voglio ottenere sempre il massimo.

Sara Curtis nasce a Savigliano il 19 agosto 2006, da padre italiano e madre nigeriana e comincia a nuotare da bambina, a soli sei anni inizia l’attività agonistica. sotto la guida di Thomas Maggiora, tecnico che l’accompagna nella fase decisiva della sua formazione. Nel settore giovanile conquista cinque medaglie mondiali e quindici europee, delle quali dieci d’oro.

Il 2023 è l’anno che segna il passaggio verso il grande nuoto internazionale. Agli Europei juniores di Belgrado Curtis conquista tre medaglie d’oro e due d’argento tra gare individuali e staffette. Pochi mesi più tardi arriva il debutto tra le senior agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania. Anche in questo caso la giovane piemontese riesce immediatamente a salire sul podio, conquistando due medaglie d’argento nelle staffette.

Nel marzo 2024, agli Assoluti di Riccione, Curtis nuota i 50 metri stile libero in 24”56, stabilendo il nuovo record italiano e conquistando contemporaneamente il pass olimpico per Parigi. A soli 17 anni Sara Curtis arriva ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 come una delle più giovani atlete della delegazione italiana.

Il 2025 è l’anno della consacrazione per la Curtis Agli Assoluti primaverili di Riccione nuota i 100 metri stile libero in 53”01, migliorando il 53”18 stabilito da Federica Pellegrini nel 2016. Il giorno successivo migliora anche il proprio record italiano dei 50 stile libero, portandolo prima a 24”52 e poi a 24”43 in finale. Successivamente si presenta ai Mondiali di Singapore dove nei 100 metri stile libero riesce a raggiungere una finale iridata storica: è la prima nuotatrice italiana a qualificarsi per una finale mondiale dei 100 stile libero che conclude all’ottavo posto.

La progressione non si arresta nel 2026. Agli Assoluti di Riccione conquista il titolo italiano nei 50 metri dorso, stabilendo il nuovo record nazionale in 27”33. Al 62° Trofeo Settecolli, Curtis vince i 50 dorso con il tempo di 27”07, stabilendo il nuovo record europeo della distanza. Un tempo che la porta anche al quarto posto nella graduatoria mondiale di sempre.

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