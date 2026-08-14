Ciclista colpito da arresto cardiaco a Curino: muore il 67enne Luciano Radice

CURINO – Un ciclista è morto a Curino (BI) dopo essere stato colto da un arresto cardiocircolatorio. La vittima è Luciano Radice, 67 anni, residente nel Milanese.

Il 118 è intervenuto sul posto in seguito alla segnalazione, per prestare le cure mediche. All’arrivo dei Carabinieri, il personale sanitario era già presente e aveva già certificato il decesso. Nel frattempo, i familiari hanno raggiunto il luogo dell’accaduto.

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