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Ciclista colpito da arresto cardiaco a Curino: muore il 67enne Luciano Radice

Quando sono arrivati i Carabinieri sul posto, il 118 aveva già certificato il decesso dell’uomo
Marco Lovisolo

Pubblicato

11 secondi fa

il

Ambulanza
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CURINO – Un ciclista è morto a Curino (BI) dopo essere stato colto da un arresto cardiocircolatorio. La vittima è Luciano Radice, 67 anni, residente nel Milanese.

Per approfondire:

Il 118 è intervenuto sul posto in seguito alla segnalazione, per prestare le cure mediche. All’arrivo dei Carabinieri, il personale sanitario era già presente e aveva già certificato il decesso. Nel frattempo, i familiari hanno raggiunto il luogo dell’accaduto.

In aggiornamento

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