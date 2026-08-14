Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 14 agosto 2026: i numeri vincenti

Torna il consueto e attesissimo appuntamento con la fortuna. Questa sera, venerdì 14 agosto 2026, va in scena il tradizionale concorso della settimana per il Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Gli occhi di migliaia di giocatori sono puntati soprattutto sulla sestina d’oro del SuperEnalotto: il jackpot in palio questa sera ha raggiunto la cifra capogiro di209.100.000 euro, confermandosi tra i più alti di sempre.

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 14 agosto 2026:

Bari: 74 – 22 – 73 – 87 – 14

Cagliari: 86 – 69 – 70 – 8 – 71

Firenze: 53 – 31 – 14 – 6 – 81

Genova: 23 – 84 – 10 – 63 – 35

Milano: 40 – 64 – 54 – 33 – 80

Napoli: 10 – 8 – 35 – 29 – 83

Palermo: 33 – 72 – 89 – 14 – 80

Roma: 81 – 23 – 29 – 31 – 74

Torino: 56 – 84 – 85 – 75 – 48

Venezia: 29 – 79 – 54 – 17 – 62

Nazionale: 22 – 27 – 11 – 64 – 15

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 14 agosto sono:

8 – 10 – 22 – 23 – 29 – 31 – 33 – 40 – 53 – 56 – 64 – 69 – 70 – 72 – 73 – 74 – 79 – 81 – 84 – 86

Numero oro: 74

Doppio oro: 74 – 22

Extra: 6 – 14 – 17 – 35 – 48 – 54 – 62 – 63 – 71 – 75 – 80 – 83 – 85 – 87 – 89

I numeri del Superenalotto del 14 agosto 2026:

La combinazione vincente è: 09 – 18 – 20 – 25 – 53 – 90

Il numero Jolly è: 49

Il numero Superstar è: 23

Il Jackpot del Superenalotto del 13-08-2026 è di 209.100.000 euro

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di lunedì 17 agosto 2026:

Bari 67 (manca da 148 estrazioni)

Venezia 31 (manca da 106 estrazioni)

Milano 65 (manca da 93 estrazioni)

Milano 39 (manca da 86 estrazioni)

Palermo 53 (manca da 85 estrazioni)

Torino 37 (manca da 84 estrazioni)

Palermo 83 (manca da 81 estrazioni)

Nazionale 78 (manca da 80 estrazioni)

Napoli 67 (manca da 79 estrazioni)

Firenze 66 (manca da 78 estrazioni)

Firenze 16 (manca da 78 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 17 agosto:

50 (manca da 74) – 77 (da 66) – 48 (da 57) – 5 (da 48) – 41 (da 46) – 42 (da 36)

I simboli estratti al Simbolotto

27 Scala – 34 Testa – 14 Baule – 40 Quadro – 31 Anguria

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