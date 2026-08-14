PIEMONTE – Iniziata alle 20.21, la finale della staffetta mista 4×100 stile libero ha visto il quartetto italiano composto da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis e Emma Virginia Menicucci chiudere alle spalle di Russia e Paesi Bassi. Gli azzurri hanno nuotato in 3’20″80, a 85 centesimi dall’oro. Si tratta del nuovo record italiano.

Il miglior tempo tra gli azzurri l’ha fatto registrare Ceccon (con 47.56) ma è con Sara Curtis che l’Italia, dopo la squalifica della Francia per falsa partenza, si è ritrovata momentaneamente al secondo posto. Decisivo però per il finale il recupero impressionante dell’olandese Marrit Steenbergen, che ha portato gli olandesi dall’esterno del podio all’argento: la torinese Menicucci non è riuscita a difendere la seconda posizione.

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