La Polizia sospende per 30 giorni la licenza al bar “Bon Bon” di Omegna

OMEGNA – È stata notificata la sospensione della licenza per 30 giorni a un bar di Omegna (VB). Si tratta del secondo provvedimento adottato dal questore e fatto eseguire dalla Polizia: il locale infatti era stato destinatario di tale misura già nel 2023, quando era stato chiuso per 10 giorni.

Il provvedimento è stato preso in particolare per impedire il prosieguo o il reiterarsi di condotte illecite sul posto.

A portare alla sospensione sono stati i continui episodi che hanno minato l’ordine e la quiete pubblica nel centro storico di Omegna. Negli ultimi 15 mesi di attività dell’esercizio commerciale le Forze dell’ordine sono intervenute più volte, riscontrando risse, ingiurie agli agenti durante interventi di controllo, avventori in possesso di droga, somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, presenza di persone con precedenti di Polizia.

A seguito dell’ultimo controllo, effettuato anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, in prossimità del locale sono stati ritrovati diversi involucri contenenti, verosimilmente, cocaina.

Diversi cittadini esasperati dalla situazione, inoltre, avevano presentato nel tempo numerosi esposti per segnalare il disturbo alla quiete delle persone con grida, schiamazzi e litigi fino alle prime ore del mattino.

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