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Un violento temporale ha spezzato diversi alberi a Spigno Monferrato

Piuttosto intensa anche l’attività dei fulmini, ma non si segnalano per il momento particolari criticità
Gabriele Farina

Pubblicato

8 minuti fa

il

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SPIGNO MONFERRATO  – Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio la zona appenninica di Spigno Monferrato. La protezione civile di Alessandria segnala allagamenti e diversi alberi caduti, in particolare sulla SS30, che risulta ovviamente interrotta per le operazioni di messa in sicurezza.

Per approfondire:

Piuttosto intensa anche l’attività dei fulmini, ma non si segnalano per il momento particolari criticità.

Temporali e alberi caduti si segnalano anche tra Alta Langa, Langa Astigiana e Valle Bormida.

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