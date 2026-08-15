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Un violento temporale ha spezzato diversi alberi a Spigno Monferrato
Piuttosto intensa anche l’attività dei fulmini, ma non si segnalano per il momento particolari criticità
SPIGNO MONFERRATO – Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio la zona appenninica di Spigno Monferrato. La protezione civile di Alessandria segnala allagamenti e diversi alberi caduti, in particolare sulla SS30, che risulta ovviamente interrotta per le operazioni di messa in sicurezza.
Piuttosto intensa anche l’attività dei fulmini, ma non si segnalano per il momento particolari criticità.
Temporali e alberi caduti si segnalano anche tra Alta Langa, Langa Astigiana e Valle Bormida.
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