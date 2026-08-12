Scontro mortale all’imbocco della tangenziale ad Alba, perde la vita Gianpiero Artusio, 55 anni

ALBA – Un gravissimo scontro ha coinvolto un’auto e una moto a mezzogiorno di oggi, 12 agosto, sulla provinciale 3 ad Alba (CN), all’imbocco della tangenziale. Il geometra Gianpiero Artusio, 55 anni, conducente della moto, ha perso la vita.

Sono stati vani purtroppo i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre al 118, i Vigili del Fuoco di Alba e la Polizia locale per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso, recupero dei mezzi e messa in sicurezza.

Al volante dell’auto una donna, che è stata trasportata all’ospedale di Verduno per accertamenti.

Artusio, originario di Bra e residente a Monticello d’Alba, era un professionista molto noto e impegnato nella comunità monticellese. Era anche arbitro di pallapugno, e ricopriva il ruolo di vice segretario dell’Associazione Nazionale Arbitri di Pallapugno.

«La Federazione Italiana Pallapugno esprime profondo cordoglio e in segno di vicinanza alla famiglia e di partecipazione al dolore della comunità di Monticello, dispone un minuto di silenzio su tutti i campi di pallapugno, in occasione delle prossime gare. Alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato va il commosso abbraccio di tutto il mondo della pallapugno» si legge sulla pagina di Lo Sferisterio.

Sono ancora da fissare le date delle esequie.

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