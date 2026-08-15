SportTorino
Coppa Italia, il Toro fatica ma batte la Carrarese e passa il turno
La squadra di Abate non domina e non gioca in maniera memorabile, ma ottiene l’obiettivo e passa il turno
TORINO – Allo stadio Olimpico Grande Torino vanno in scena i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Toro e Cararrese, squadra di serie B. I granata vincono 1-0 e ottengono il massimo risultato col minimo sforzo.
Il Toro parte bene e dopo 9′ trova il gol con Simeone. Sembra il prludio ad una passeggiata ed invece la partita si complica. I granata non riescono a sfondare, creano qualche occasione ma la Carrarese si difende e cerca di colpire in contropiede.
A 10′ dalla fine secondo giallo per Oliana, che viene espulso e la Carrarese chiude la partita con l’uomo in meno.
La squadra di Abate non domina e non gioca in maniera memorabile, ma ottiene l’obiettivo e passa il turno.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese