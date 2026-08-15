Zidane porta un pezzo di Torino in Francia: Roberto Falvo sarà il cuoco della Nazionale francese

TORINO – Trent’anni dopo il loro primo incontro a Torino, Zinedine Zidane e Roberto Falvo tornano a lavorare insieme. L’ex campione francese, oggi commissario tecnico della Nazionale francese, ha infatti voluto al proprio fianco lo chef torinese che aveva conosciuto negli anni della Juventus e che era diventato uno dei suoi punti di riferimento a tavola. Falvo sarà responsabile della cucina dei Bleus, portando nello staff di Zidane anche un piccolo pezzo della storia bianconera.

La loro storia affonda le radici nella seconda metà degli anni Novanta, quando Zidane arrivò alla Juventus. Il centrocampista francese frequentava, come tutti i calciatori juventini almeno dal decennio precedente, il ristorante “Da Angelino”, dove Falvo era lo chef. Tra i due nacque un rapporto che andò ben oltre quello tra cliente e ristoratore.

Zidane, in particolare, aveva una passione per un piatto semplice ma diventato quasi leggendario: i rigatoni con pomodorini pachino e basilico preparati dallo chef torinese. Una ricetta che, a distanza di decenni, potrebbe ritrovare un posto sulla tavola della Nazionale francese.

Dai tavoli della Juventus alla Nazionale francese

Il legame tra Falvo e Zidane era diventato così forte che lo chef finì per accompagnare il campione anche oltre l’esperienza torinese. Falvo fu coinvolto nella cucina della Nazionale francese già negli anni successivi e la sua esperienza con i Bleus sarebbe durata diversi anni. La cucina italiana e, soprattutto, quella legata alle abitudini costruite a Torino erano diventate una presenza familiare per Zidane e per altri giocatori francesi che avevano frequentato la Juventus.

Uno degli episodi più curiosi risale agli Europei del 2000. Zidane, impegnato con la Francia nei Paesi Bassi, avrebbe telefonato a Falvo lamentandosi della pasta troppo cotta. Lo chef non si sarebbe limitato a dare qualche consiglio a distanza: si mise in macchina con pasta fresca, olio, basilico e pomodori per raggiungere Zizou e preparargli personalmente il piatto tanto amato.

Un episodio che racconta bene il livello di fiducia raggiunto tra i due e che oggi assume un significato particolare, visto il nuovo incarico di Falvo.

I “rigatoni alla Zidane” sbarcano tra i Bleus

Oggi Roberto Falvo vive e lavora in Costa Azzurra, dove gestisce un ristorante a Cap-d’Ail, nei pressi del Principato di Monaco. Da lì tornerà a occuparsi della tavola della Nazionale francese su richiesta di Zidane.

Il nuovo commissario tecnico dei Bleus ha dunque scelto una persona che conosce da quasi trent’anni e che rappresenta una parte importante del suo passato. Prima ancora dei successi con il Real Madrid e delle grandi sfide internazionali, c’è infatti la parentesi torinese di Zidane, quella della Juventus, degli anni Novanta e dei ritrovi con i compagni attorno a una tavola.

E così, nella nuova Francia di Zizou, potrebbe esserci spazio anche per un sapore che arriva direttamente dalla Torino bianconera: i rigatoni con pomodorini pachino e basilico. Una sorta di “rigatoni alla Zidane” che raccontano, meglio di qualsiasi fotografia, il filo rimasto intatto tra il fuoriclasse francese e lo chef torinese.

Una storia iniziata a Torino quasi trent’anni fa e che oggi riparte con una maglia diversa, ma con lo stesso protagonista davanti ai fornelli.

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