Il Monte Barone brucia da giorni, in fiamme mille ettari

COGGIOLA – È ancora drammatica la situazione sul Monte Barone, devastato dagli incendi che ormai da 10 giorni bruciano ettari di boschi. Almeno mille quelli interessati.

Anche oggi proseguono i sorvoli di elicottero e canadair per cercare almeno di limitare i danni. Il fuoco ha un fronte di nove chilometri. In azione anche vigili del fuoco, volontari Aib e Protezione civile.

Le fiamme hanno anche raggiunto il Rifugio omonimo. Lo hanno comunicato con un post sui social i gestori del rifugio omonimo, che da alcuni giorni sono stati costretti ad evacuare la struttura.

Il fumo impedisce la visuale sul rifugio, in alcuni momenti abbiamo intravisto la sagoma della struttura che momento sembra resistere. È stata oggetto di interventi da parte di Canadair ed elicottero.

Scrivevano così sui social alcune ore fa.

L’intervento del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto

“Seguiamo con la massima attenzione l’evoluzione dell’incendio boschivo che sta interessando il Monte Barone, nel Biellese. Voglio esprimere la mia vicinanza alle comunità interessate e ringraziare tutte le donne e gli uomini impegnati nelle operazioni di contrasto e messa in sicurezza dell’area”.

Ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in merito all’emergenza in corso sul Monte Barone.

“Nel corso della giornata è stato messo in campo un importante dispositivo di soccorso e di lotta attiva agli incendi, con il coordinamento delle strutture dei Vigili del Fuoco, delle squadre AIB, della Protezione Civile e degli altri operatori impegnati sul territorio. L’azione di contenimento è stata condotta sia da terra sia con il supporto dei mezzi aerei, che hanno effettuato oltre 120 lanci nelle aree maggiormente interessate dal fronte”.

“Alle 11.00 sono stato in Valsessera per seguire da vicino l’evoluzione dell’emergenza e il lavoro delle squadre impegnate nelle operazioni di contrasto all’incendio. Successivamente mi sono recato in Valsesia, proseguendo il sopralluogo e il monitoraggio delle attività sul territorio”.

“Particolarmente significativo – prosegue il ministro – è stato il lavoro svolto per impedire l’avanzata delle fiamme verso le aree abitate, le baite e le infrastrutture presenti lungo il versante, oltre agli interventi di contenimento nei pressi del Santuario del Cavallero e dell’Alpe Noveis. Le squadre stanno proseguendo le attività di contrasto e di bonifica, monitorando anche le possibili ripartenze del fuoco”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai volontari AIB, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana e a tutti gli operatori che, anche in condizioni difficili, stanno lavorando senza sosta per proteggere il territorio e la popolazione. Il coordinamento e la presenza costante sul campo sono fondamentali per affrontare un’emergenza di questa portata”.

“Il nostro impegno – conclude Pichetto – resta massimo. Continueremo a seguire l’evoluzione dell’incendio e a garantire, attraverso le strutture competenti, ogni necessario supporto alle operazioni di spegnimento, contenimento e messa in sicurezza”.

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