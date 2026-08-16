TORINO – L’Italia della 4×100 mista è medaglia d’argento agli Europei di nuoto a Parigi. Una grande prestazione che lascia però un briciolo di amaro in bocca perchè fino a poche bracciate dal traguardo l’Italia è rimasta nella prima posizione conquistata fin dal tuffo iniziale di Sara Curtis.

E proprio per l’atleta di Savigliano questa è la sesta medaglia su sei gare, un risultato clamoroso che mai nessuna atleta italiana era riuscita a raggiungere. Il record precedente era di Margherita Panziera, ferma a 5.

Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci hanno comunque chiuso alla grande un campionato memorabile per l’Italia. Una staffetta italiana peraltro molto piemontese, visto che Curtis è di Savigliano, Menicucci di Moncalieri e Gastaldi di Bra.

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