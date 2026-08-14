Monte Barone, oltre mille ettari di bosco interessati dalle fiamme: l’incendio continua da undici giorni

BIELLA – Non si arresta l’emergenza incendi nell’Alto Piemonte. A fare il punto sulla situazione è il meteorologo Andrea Vuolo, che segnala come siano ormai oltre mille gli ettari di bosco interessati dalle fiamme in Valsessera, nel Biellese. L’incendio del Monte Barone, iniziato lo scorso 3 agosto dopo un fulmine caduto in quota, ha raggiunto un fronte complessivo di circa nove chilometri tra le province di Biella e Vercelli.

A undici giorni dall’innesco, il rogo resta il fronte più preoccupante dell’Alto Piemonte. Le fiamme continuano infatti a interessare un’area impervia del massiccio del Monte Barone, dove le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complesse. A favorire la propagazione dell’incendio sono state la vegetazione secca, il caldo intenso e la prolungata assenza di precipitazioni.

Il fronte verso Coggiola e Postua

La situazione più delicata riguarda il versante della Valsessera, dove il fuoco si è propagato in direzione di Coggiola e Postua, interessando vaste porzioni di bosco e avvicinandosi a baite, strutture e aree abitate.

Nei giorni scorsi le squadre impegnate nell’emergenza hanno lavorato anche alla realizzazione di linee di contenimento, con particolare attenzione alla zona della strada Viera-Noveis, considerata strategica per impedire alle fiamme di avanzare verso nuove aree boschive.

Il bilancio ambientale è già molto pesante. La superficie interessata ha superato i 1.000 ettari, facendo dell’incendio del Monte Barone uno dei roghi boschivi più rilevanti degli ultimi anni nella zona.

Il dato, precisa Vuolo, deve però essere interpretato come una stima della superficie percorsa o interessata dal fuoco e non necessariamente come l’estensione del bosco completamente distrutto. Una valutazione precisa dei danni potrà essere effettuata soltanto al termine dell’emergenza.

Le fiamme vicino al rifugio Monte Barone

Momenti di particolare apprensione si sono vissuti nella notte tra l’11 e il 12 agosto, quando il fronte dell’incendio ha raggiunto la zona del rifugio Monte Barone, struttura simbolo del territorio.

Fortunatamente le fiamme non hanno interessato direttamente l’edificio. Le operazioni si sono quindi concentrate anche sulla protezione del rifugio e delle altre strutture e abitazioni presenti nelle aree minacciate.

Per contrastare l’incendio sono stati effettuati finora circa 120 lanci aerei. L’obiettivo non è soltanto colpire direttamente le fiamme, ma soprattutto impedire che i diversi fronti possano ricongiungersi e che il rogo continui ad avanzare verso valle.

Gli altri incendi in Ossola

Il Monte Barone non è l’unico fronte ancora attivo nell’Alto Piemonte. In provincia di Verbano-Cusio-Ossola restano infatti sotto osservazione gli incendi di Piedimulera e Calasca Castiglione.

A Piedimulera le fiamme sono arrivate nelle vicinanze delle aree abitate, rendendo necessario concentrare parte delle operazioni sulla protezione delle comunità e delle infrastrutture. Anche in Ossola sono stati impiegati mezzi aerei e sono arrivati rinforzi da altre regioni, tra cui la Lombardia.

Fumo e qualità dell’aria

All’emergenza incendi si aggiunge il problema del fumo, che continua a estendersi anche alle aree circostanti, trasportato dalla circolazione delle brezze termiche. La conseguenza è un peggioramento della qualità dell’aria, particolarmente significativo nelle zone interessate dalla dispersione dei fumi.

Il quadro è aggravato dalla siccità e dalle condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate e scarse precipitazioni.

Stato di emergenza esteso a tutto il Piemonte

In questo scenario la Regione Piemonte ha deciso l’11 agosto di estendere a tutto il territorio regionale lo stato di emergenza per gli incendi boschivi e la siccità.

L’emergenza del Monte Barone si inserisce dunque in una situazione regionale particolarmente critica, nella quale la scarsità d’acqua e la vegetazione fortemente disseccata aumentano il rischio di propagazione degli incendi e rendono più difficili le operazioni di spegnimento.

Dopo undici giorni, il fronte della Valsessera resta quindi sotto stretta osservazione: oltre mille ettari interessati dalle fiamme, nove chilometri di fronte e circa 120 lanci aerei raccontano la dimensione di un’emergenza che, sull’Alto Piemonte, non è ancora terminata.

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