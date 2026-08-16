Fili di cotone e spioncini coperti: i segnali che possono indicare che i ladri stanno controllando una casa

TORINO – Un filo di cotone infilato nella serratura, uno spioncino coperto, piccoli segnali apparentemente insignificanti sul pianerottolo. Sono dettagli ai quali difficilmente si presta attenzione, ma che possono rivelare che un appartamento è stato osservato dai ladri.

A riportare l’attenzione su queste tecniche è la Questura di Torino, che nelle scorse ore ha raccontato l’intervento delle Volanti dell’UPG nel quartiere Borgo Vittoria. Gli agenti sono intervenuti dopo l’attivazione dell’allarme antiintrusione in un appartamento i cui proprietari si trovavano fuori regione per le vacanze.

Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato alcuni elementi che hanno permesso di ricostruire il tentativo di intrusione. La serratura della porta presentava infatti filamenti di cotone al suo interno, mentre gli spioncini degli altri appartamenti sul pianerottolo erano stati coperti con piccoli pezzi di carta.

Il filo nella serratura: un piccolo segnale da non ignorare

Quello trovato dagli agenti può essere considerato uno dei segnali utilizzati dai ladri per verificare se un’abitazione venga frequentata regolarmente.

L’obiettivo, in generale, è capire se la porta viene aperta e se quindi nell’appartamento c’è qualcuno oppure se l’abitazione è rimasta vuota per un periodo di tempo.

Per questo motivo, trovare qualcosa di insolito nella serratura della porta di casa non dovrebbe essere sottovalutato. Un piccolo frammento estraneo, un segno nuovo sulla porta o sulla serratura o qualsiasi modifica che il proprietario non riesca a spiegarsi meritano attenzione.

Non significa automaticamente che ci sia un tentativo di furto in corso, ma può essere un buon motivo per controllare meglio la situazione e, se necessario, rivolgersi alle forze dell’ordine.

Perché possono essere coperti gli spioncini degli altri appartamenti

Ancora più particolare è l’altro elemento osservato dagli agenti a Borgo Vittoria: gli spioncini delle porte vicine erano stati coperti con piccoli pezzi di carta.

Anche in questo caso si tratta di un segnale che può avere una funzione precisa: ridurre la possibilità che qualcuno dal pianerottolo possa accorgersi di ciò che sta accadendo davanti a una determinata porta.

È un dettaglio facile da non notare, soprattutto in un condominio dove sul pianerottolo possono esserci volantini, adesivi o altri piccoli oggetti.

Proprio per questo la prevenzione passa anche dall’abitudine a conoscere ciò che normalmente si trova davanti alla propria porta e a prestare attenzione ai cambiamenti.

Non esiste solo il controllo della serratura

I ladri di appartamento possono cercare diversi indizi per capire se un’abitazione sia abitualmente frequentata oppure momentaneamente vuota.

Il principio è semplice: prima di entrare, chi vuole commettere un furto può cercare di raccogliere informazioni sull’abitazione e sulle abitudini di chi ci vive.

Per questo, oltre a eventuali anomalie sulla porta, è importante fare attenzione anche a segnali insoliti nelle parti comuni del condominio e a qualsiasi situazione che faccia pensare a un controllo dell’appartamento.

Anche le vacanze possono rappresentare un momento particolarmente delicato. Un’abitazione che rimane chiusa per diversi giorni può infatti diventare più facilmente individuabile rispetto a una casa normalmente frequentata.

Come difendersi dai furti in casa

La prima regola è non rendere evidente l’assenza dei proprietari. Quando si parte per le vacanze è quindi preferibile evitare di lasciare segnali evidenti che possano far capire che l’appartamento è vuoto.

Può essere utile anche chiedere a una persona di fiducia di controllare periodicamente l’abitazione, raccogliere la posta e verificare che tutto sia in ordine.

Sul fronte della sicurezza fisica, porte blindate, serrature adeguate, sistemi di allarme e videocamere possono rappresentare strumenti di prevenzione aggiuntivi. Anche l’illuminazione delle parti comuni e la collaborazione tra vicini possono contribuire a rendere più difficile l’attività di chi cerca appartamenti da svaligiare.

Se trovi qualcosa di strano, non toccarlo

Un aspetto particolarmente importante riguarda proprio quei piccoli segnali che possono sembrare insignificanti.

Se si trova un oggetto estraneo nella serratura, un segno insolito sulla porta o una situazione anomala sul pianerottolo, è meglio evitare di manipolarlo o rimuoverlo immediatamente. Potrebbe infatti essere utile agli investigatori per ricostruire quanto accaduto.

Se invece si hanno motivi concreti per pensare che qualcuno stia tentando di entrare in casa, è fondamentale non affrontare direttamente eventuali intrusi e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il caso di Borgo Vittoria dimostra così come, in un condominio, anche dettagli apparentemente insignificanti possano assumere un significato importante. E soprattutto ricorda che, quando si parla di furti in abitazione, la prevenzione può cominciare proprio dall’attenzione ai piccoli segnali.

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