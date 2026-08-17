Agenti liberi dal servizio bloccano un ladro in centro a Torino: arrestato 49enne

TORINO – È stato arrestato dalla Polizia di Stato a Torino un uomo di 49 anni, gravemente indiziato di tentata rapina impropria, furto aggravato continuato e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per non aver rispettato un divieto di ritorno nel Comune di Torino ancora in vigore.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in via Roma, dove quattro appartenenti alle forze dell’ordine, tutti liberi dal servizio, hanno notato un uomo uscire da un esercizio commerciale facendo scattare le barriere antitaccheggio.

I quattro operatori, due agenti della Polizia di Stato in servizio all’UPGSP, un agente della Sottosezione Polizia Stradale di Bra e una carabiniera della Stazione di Santena, si sono qualificati e sono intervenuti per fermarlo.

Il 49enne avrebbe reagito cercando di divincolarsi e scagliandosi contro gli operatori nel tentativo di fuggire. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo. Per questo è stato richiesto l’intervento di una pattuglia delle Volanti dell’UPGSP.

Nel corso del controllo, all’interno della borsa dell’uomo sono stati trovati numerosi articoli che, secondo gli accertamenti, erano stati rubati poco prima in diversi negozi della zona. Tra la merce recuperata c’erano due paia di scarpe, un tagliacapelli e un completo d’abbigliamento.

La refurtiva è stata successivamente restituita ai responsabili dei rispettivi esercizi commerciali.

Gli ulteriori accertamenti hanno inoltre permesso di scoprire che il 49enne non aveva rispettato un provvedimento di divieto di ritorno nel territorio del Comune di Torino, ancora valido.

Al termine delle procedure, l’uomo è stato arrestato e accompagnato nelle camere di sicurezza, a disposizione della Procura della Repubblica di Torino. Le accuse dovranno ora essere valutate dall’autorità giudiziaria.

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