Grave scontro tra auto e moto ad Asti: 16enne in terapia intensiva

ASTI – Grave scontro stradale nella frazione Valgera, ad Asti, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto.

Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Gli accertamenti della Polizia locale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Asti, impegnata negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità.

La conducente dell’auto, una donna, non avrebbe riportato ferite gravi. È stata comunque trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Asti per gli accertamenti e le cure del caso.

Le indagini della Polizia locale dovranno ora chiarire le circostanze che hanno portato al violento impatto.

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