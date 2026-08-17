AstiCronaca
Grave scontro tra auto e moto ad Asti: 16enne in terapia intensiva
Le indagini della Polizia locale dovranno ora chiarire le circostanze che hanno portato al violento impatto
ASTI – Grave scontro stradale nella frazione Valgera, ad Asti, dove un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, rimasto gravemente ferito nell’impatto.
Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Alessandria, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.
Gli accertamenti della Polizia locale
Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale di Asti, impegnata negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità.
La conducente dell’auto, una donna, non avrebbe riportato ferite gravi. È stata comunque trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Asti per gli accertamenti e le cure del caso.
Le indagini della Polizia locale dovranno ora chiarire le circostanze che hanno portato al violento impatto.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese