Lavori sulla linea Novara-Biella: stop ai treni dal 22 al 30 agosto

NOVARA- Da sabato 22 a domenica 30 agosto 2026, la linea Novara-Biella sarà interessata da interventi infrastrutturali programmati nel tratto compreso tra le stazioni di Novara e Agognate.

Per limitare i disagi ai viaggiatori e garantire la mobilità sul territorio, il Regionale di Trenitalia ha predisposto una riprogrammazione completa dell’offerta attraverso l’attivazione di un servizio di bus sostitutivi lungo l’intero collegamento tra Novara e Biella.

Fermate, regole di viaggio e limitazioni a bordo dei bus

I punti di fermata dei pullman sono consultabili nelle locandine esposte in tutte le stazioni della tratta e sui sistemi di vendita digitali, già aggiornati con i nuovi orari. I tempi di percorrenza potranno subire variazioni o allungamenti in base al traffico stradale.

Trenitalia ricorda che a bordo dei bus non è consentito il trasporto di bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani da assistenza.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare la sezione Infomobilità del sito Trenitalia o rivolgersi al personale di assistenza nelle stazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese