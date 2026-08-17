Mentre continuano le operazioni di spegnimento, finalmente è caduta un po’ di pioggia sul monte Barone

COGGIOLA – Continua a bruciare il monte Barone, nel Biellese, anche se le piogge cadute oggi portano finalmente sollievo. Nella tarda mattinata il fuoco ha ripreso vigore sulla Cima Bors.

Nel corso della giornata, i Vigili del fuoco, con l’ausilio di personale Dos, hanno effettuato 58 lanci di acqua con mezzi aerei (un elicottero e due canadair) nei pressi del bivacco Cascinetta.

3 le operazioni a terra: il presidio vicino al ristorante Alpe Noveis, presso il quale gli operatori sono impegnati nel contenimento di fumarole sparse; il presidio nei pressi del ponte sul rio Vacchera; il presidio nella frazione Le Piane in considerazione dell’avanzata del fronte dell’incendio nella pineta sovrastante.

Sul campo stanno lavorando i Vigili del fuoco di Biella, di Asti e di Torino, squadre Aib, Protezione civile di Biella e la Croce Rossa per il primo soccorso.

Il rovescio caduto sulla zona interessata dal grande incendio questo pomeriggio (e, in misura minore, ieri sera) non è stato particolarmente abbondante, ma se non altro da quando il rogo è divampato è la prima volta che la zona viene bagnata dalla pioggia in maniera significativa. Per capire l’effetto sui focolari ancora attivi si dovranno aspettare le prossime ore.

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