CronacaTorino
È morto l’ex pilota di rally Alex Fiorio: torinese, aveva 61 anni
Negli ultimi anni era rimasto una presenza conosciuta nell’ambiente e aveva dato vita alla Fiorio Cup
TORINO – Il mondo dei rally piange l’ex pilota torinese Alex Fiorio. A darne comunicazione è stato l’Automobile club italiano, che in una nota ha espresso cordoglio alla famiglia. Fiorio è morto all’età di 61 anni dopo aver combattuto contro un tumore allo stomaco: aveva raccontato la sua battaglia contro il male ai propri follower sui propri canali social
È stato uno dei protagonisti del Mondiale di rally tra la seconda metà degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Dopo un terzo posto nell’88, fu vicecampione del mondo 1989 alle spalle di Miki Biasion.
Negli ultimi anni era rimasto una presenza conosciuta nell’ambiente e aveva dato vita alla Fiorio Cup, manifestazione capace di riunire piloti di generazioni differenti.
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