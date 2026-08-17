È morto l’ex pilota di rally Alex Fiorio: torinese, aveva 61 anni

TORINO – Il mondo dei rally piange l’ex pilota torinese Alex Fiorio. A darne comunicazione è stato l’Automobile club italiano, che in una nota ha espresso cordoglio alla famiglia. Fiorio è morto all’età di 61 anni dopo aver combattuto contro un tumore allo stomaco: aveva raccontato la sua battaglia contro il male ai propri follower sui propri canali social

È stato uno dei protagonisti del Mondiale di rally tra la seconda metà degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Dopo un terzo posto nell’88, fu vicecampione del mondo 1989 alle spalle di Miki Biasion.

Negli ultimi anni era rimasto una presenza conosciuta nell’ambiente e aveva dato vita alla Fiorio Cup, manifestazione capace di riunire piloti di generazioni differenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese