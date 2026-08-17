Seguici su

CronacaTorino

È morto l’ex pilota di rally Alex Fiorio: torinese, aveva 61 anni

Negli ultimi anni era rimasto una presenza conosciuta nell’ambiente e aveva dato vita alla Fiorio Cup
Marco Lovisolo

Pubblicato

4 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – Il mondo dei rally piange l’ex pilota torinese Alex Fiorio. A darne comunicazione è stato l’Automobile club italiano, che in una nota ha espresso cordoglio alla famiglia. Fiorio è morto all’età di 61 anni dopo aver combattuto contro un tumore allo stomaco: aveva raccontato la sua battaglia contro il male ai propri follower sui propri canali social

È stato uno dei protagonisti del Mondiale di rally tra la seconda metà degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Dopo un terzo posto nell’88, fu vicecampione del mondo 1989 alle spalle di Miki Biasion.

Negli ultimi anni era rimasto una presenza conosciuta nell’ambiente e aveva dato vita alla Fiorio Cup, manifestazione capace di riunire piloti di generazioni differenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *