Nella torta c’era marijuana: otto giovani finiscono al pronto soccorso a Rivoli

TORINO – In occasione del weekend di Ferragosto appena trascorso, i Carabinieri di Torino hanno svolto un vasto servizio di controlli nel capoluogo e in provincia. Tra i casi più spinosi emersi, quello di una torta artigianale che ha portato otto ragazzi a essere ricoverati all’ospedale di Rivoli. Il gruppo di giovani l’aveva consumata a casa di un amico a Collegno, ma in otto sono rimasti intossicati, in quanto la torta verosimilmente conteneva marijuana. Il prodotto artigianale è stato poi sequestrato dai Carabinieri e i ragazzi segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Per le attività di presidio nello scorso week end, sono stati impiegati oltre 1200 militari. Che hanno arrestato 13 persone e denunciate 45. Sottoposto a stato di fermo anche un ladro resosi responsabile di tentato furto aggravato continuato ai danni di due negozi. Arrestato in Piazza Castello un giovane che sfrecciava a bordo di un monopattino mentre portava con sé 50 grammi hashish.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese