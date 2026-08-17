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CronacaTorino

Nella torta c’era marijuana: otto giovani finiscono al pronto soccorso a Rivoli

Il caso è stato gestito dai Carabinieri, impegnati lo scorso week end in un’attività di controllo generalizzata su città di Torino e provincia
Marco Lovisolo

Pubblicato

13 secondi fa

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TORINO – In occasione del weekend di Ferragosto appena trascorso, i Carabinieri di Torino hanno svolto un vasto servizio di controlli nel capoluogo e in provincia. Tra i casi più spinosi emersi, quello di una torta artigianale che ha portato otto ragazzi a essere ricoverati all’ospedale di Rivoli.  Il gruppo di giovani l’aveva consumata a casa di un amico a Collegno, ma in otto sono rimasti intossicati, in quanto la torta verosimilmente conteneva marijuana. Il prodotto artigianale è stato poi sequestrato dai Carabinieri e i ragazzi segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Per approfondire:

Per le attività di presidio nello scorso week end, sono stati impiegati oltre 1200 militari. Che hanno arrestato 13 persone e denunciate 45. Sottoposto a stato di fermo anche un ladro resosi responsabile di tentato furto aggravato continuato ai danni di due negozi. Arrestato in Piazza Castello un giovane che sfrecciava a bordo di un monopattino mentre portava con sé 50 grammi hashish.

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