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Vigili del Fuoco, l’attacco del sindacato alle istituzioni: “Basta riempirsi la bocca chiamandoci eroi”

Il Segretario Nazionale della FISI Vigili del Fuoco denuncia lo stato di abbandono in cui versa il personale sul campo
Chiara Scerba

Pubblicato

9 secondi fa

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PIEMONTE – Mentre i territori fanno i conti con l’emergenza incendi e il soccorso tecnico urgente, all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esplode la protesta sindacale. A farsi portavoce del malcontento operativo è Carmelo Barbagallo, Segretario Nazionale della FISI Vigili del Fuoco, che con una dura presa di posizione denuncia lo stato di abbandono in cui versa il personale sul campo.

Per approfondire:

Le principali criticità denunciate dal sindacato

Il documento sindacale mette nero su bianco un elenco di nodi irrisolti che compromettono l’operatività quotidiana e la sicurezza degli operatori.

A fronte degli oltre 4.300 posti attualmente vacanti, il sindacato stima che il deficit d’organico salirà a breve a quota 8.000 unità in assenza di un piano straordinario di assunzioni e di revisione delle piante organiche. Inoltre, l’ipotesi di riordino delle carriere viene bocciata poiché rischierebbe di premiare unicamente i vertici con nuovi posti dirigenziali, penalizzando la base operativa impegnata negli interventi di prima linea.

Sul fronte dei dispositivi di sicurezza, si contestano forniture insufficienti di calzature e sotto-combinazioni, la presenza di sostanze tossiche (PFAS e PFOA) nei materiali, oltre che l’assenza di adeguate coperture per la salute dei lavoratori e delle loro famiglie.

«A riempirsi la bocca con i sacrifici degli “eroi” sono tutti bravi, ma quando chiediamo aiuto si chiudono tutte le porte. Fare il vigile del fuoco è una vocazione, ma essere usati come scudo lascia allibiti», conclude Barbagallo.

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