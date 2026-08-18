Seguici su

CronacaPiemonte

False multe via SMS, nuova ondata di messaggi truffa: come riconoscerli

Di fronte a un messaggio di questo tipo, è importante non cliccare sul link e non inserire dati personali o bancari nelle pagine raggiunte attraverso il collegamento

Pubblicato

12 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

PIEMONTE – Sono tornati a circolare numerosi SMS fraudolenti che segnalano false violazioni del Codice della Strada, sanzioni amministrative o multe non pagate. I messaggi invitano il destinatario a cliccare su un link per consultare un presunto verbale o regolarizzare la propria posizione entro tempi molto brevi.

Per approfondire:

La truffa punta soprattutto sull’urgenza. I messaggi prospettano infatti aumenti della sanzione o ulteriori conseguenze nel caso in cui il pagamento non venga effettuato rapidamente. Per rendere le comunicazioni più credibili, i truffatori utilizzano impropriamente nomi, loghi e riferimenti alla Polizia di Stato, alla Polizia Stradale o ad altri enti pubblici.

Il collegamento contenuto nell’SMS conduce invece a una pagina web contraffatta, dove viene richiesto di inserire dati personali, credenziali o informazioni relative a carte e conti bancari. Questi dati possono poi essere utilizzati dai truffatori.

Come difendersi

Di fronte a un messaggio di questo tipo, è importante non cliccare sul link e non inserire dati personali o bancari nelle pagine raggiunte attraverso il collegamento.

Le eventuali richieste di pagamento o comunicazioni relative a multe e sanzioni devono essere verificate attraverso i canali ufficiali dell’ente indicato nel messaggio. In caso di dubbi, è quindi consigliabile contattare direttamente l’amministrazione interessata, utilizzando esclusivamente i recapiti presenti sui suoi siti ufficiali.

Un SMS che richiede un pagamento immediato e prospetta conseguenze in caso di mancato intervento deve essere valutato con particolare cautela.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *