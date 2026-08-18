Nuovo incendio nella pineta di Mornese: scatta di nuovo allarme nell’Alessandrino

MORNESE – Un nuovo allarme per incendi è scattato nella pineta di Mornese. Dopo i 233 ettari di bosco distrutti per i roghi in località Pianoni, Seruggia e Lavagnina, iniziati più di due settimane fa, un nuovo incendio ha colpito nella serata di ieri, lunedì 17 agosto, la zona del Roverno.

Solo ieri era stata dichiarata la fine dell’emergenza per il Mornese, ma le fiamme non si fermano colpendo una nuova area della pineta nell’Alessandrino.

Il Comune di Mornese fa sapere sui social: “Siamo nuovamente dinnanzi ad una piccola ripresa del fronte incendio nella zona in faccia a Cascina Seruggia. Pare stia bruciando una della poche aree che si era salvata dal fuoco i giorni scorsi, delimitata da zone bruciate su due lati e dalle rocce del Rio Roverno su un lato. Una squadra dei Vigili del Fuoco presidiarà vicino alla Cascina durante la notte; saranno presenti anche squadre dei Volontari A.I.B.”.

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