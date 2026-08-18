Torino, controlli sui taxi abusivi: due conducenti sanzionati nella notte

TORINO – Notte di controlli per il Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Locale di Torino, impegnato tra sabato 8 e domenica 9 agosto nel contrasto al trasporto abusivo di persone.

Intorno alle 4.30, una pattuglia ha fermato una Ford Focus immatricolata per uso privato, notata poco prima nei pressi di una discoteca della Circoscrizione 8 mentre faceva salire a bordo un giovane. Gli agenti hanno accertato che per il trasporto era stato concordato un compenso.

Il conducente non aveva alcuna autorizzazione per svolgere il servizio. Per questo gli è stata contestata la violazione dell’articolo 85, comma 4, del Codice della Strada, che sanziona l’esercizio abusivo del noleggio con conducente. La multa prevista va da 1.812 a 7.249 euro e sarà determinata dalla Prefettura.

L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca. La patente di guida è stata ritirata e sarà sospesa da quattro a dodici mesi. Al conducente è stata inoltre contestata la mancanza del certificato di abilitazione professionale per il trasporto di persone, con una sanzione di 408 euro e il fermo amministrativo dell’auto per 60 giorni.

Nel corso delle attività di verifica è stato controllato anche un veicolo regolarmente autorizzato al noleggio con conducente, proveniente da un Comune di un’altra provincia. Gli agenti hanno riscontrato irregolarità nella compilazione del foglio di servizio. Per il conducente è scattata una sanzione di 178 euro, oltre alla sospensione della carta di circolazione per un mese e al fermo amministrativo dell’auto per lo stesso periodo.

I controlli fanno parte dell’attività del Nucleo specialistico antiabusivismo della Polizia Locale di Torino. Da gennaio a oggi sono stati scoperti nove casi di trasporto completamente abusivo, per i quali la legge prevede la confisca del veicolo utilizzato.

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