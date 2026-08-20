Record di visitatori per le Gallerie d’Italia: oltre 434mila presenze nel semestre e un ricco autunno d’arte a Torino

TORINO – Bilancio semestrale da incorniciare per le Gallerie d’Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo. Nei primi sei mesi dell’anno sono stati ben 434mila i visitatori che hanno varcato le soglie delle quattro sedi di Torino, Milano, Vicenza e Napoli, facendo registrare una crescita del +4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Un traguardo che premia l’offerta espositiva diffusa e fa da trampolino di lancio alla nuova stagione autunnale, che vedrà l’avvio di sette grandi mostre coordinate all’interno del prestigioso Progetto Cultura del gruppo bancario.

I numeri dell’impegno culturale e le prossime mostre

La sede torinese di Piazza San Carlo, punto di riferimento per l’immagine e la fotografia contemporanea, sarà grande protagonista del nuovo cartellone con le rassegne dedicate ai paesaggi europei e agli scatti d’autore di Luca Campigotto e Anastasia Samoylova.

Il circuito nazionale vedrà parallelamente le celebrazioni per i 300 anni di Giandomenico Tiepolo a Vicenza, il Rinascimento leonardesco a Milano, le retrospettive su Alighiero Boetti e sulle grandi maestre del Settecento a Napoli, oltre all’esposizione sui maestri del Novecento ad Arezzo.

«Da Milano a Napoli, da Torino a Vicenza, le Gallerie d’Italia dimostrano che un’impresa privata può assumersi la responsabilità culturale che spetta ai grandi musei del mondo, con la stessa serietà e ambizione», commenta Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia. «I numeri in crescita di questo primo semestre dimostrano quanto il pubblico riconosca e premi questo impegno».

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