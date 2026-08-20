Incendio in un palazzo a Santhià, donna ustionata e diversi evacuati

SANTHIA’ – Una donna di circa 50 anni è rimasta ustionata nell’incendio divampato ieri mattina in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Svizzera 28, a Santhià. La donna è stata soccorsa e trasportata al Cto di Torino, dove è stata ricoverata.

L’allarme è scattato intorno alle 7.10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, i volontari di Santhià e un’autoscala. Al loro arrivo, l’abitazione era già completamente invasa dal fumo.

Le squadre hanno consentito agli occupanti dello stabile di mettersi in salvo. Alcune persone, tra cui diversi bambini, sono state evacuate attraverso l’autoscala, mentre altri residenti hanno lasciato autonomamente gli appartamenti vicini, raggiunti dal fumo.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, rimuovendo il materiale coinvolto nel rogo. Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito domestico.

Soltanto l’alloggio interessato dalle fiamme è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santhià e la polizia locale, impegnati nella gestione della viabilità, oltre al personale della Croce Blu, che ha assistito gli abitanti del palazzo.

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