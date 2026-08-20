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Meteo Piemonte, temporali e grandine in arrivo: alto il rischio di nubifragi

Si segnala lo sviluppo di fenomeni temporaleschi su vaste aree della regione
Chiara Scerba

Pubblicato

14 secondi fa

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PIEMONTE – Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, il Piemonte si appresta a vivere ore di forte maltempo: tra le 16:00 e le 22:00 è atteso lo sviluppo di intense linee temporalesche, con la concreta possibilità di supercelle, in movimento verso la Lombardia.

Per approfondire:

La dinamica è innescata dalla convergenza tra le correnti d’aria fresca in uscita dai rilievi alpini e i flussi caldi e umidi in risalita da sud-sudest verso le pianure centrali piemontesi.

Le zone più a rischio

Il transito del fronte instabile colpirà in modo particolare i territori situati a nord del Tanaro e il settore centro-settentrionale della regione. Tra le aree maggiormente esposte si citano Torinese, Canavese, Roero, Albese, colline del Po fino al Casalese, Vercellese, Novarese, Biellese, Verbano-Cusio-Ossola e crinali dell’Appennino alessandrino.

Possibili nubifragi con accumuli di pioggia abbondanti si riverseranno sulla regione in tempi ristretti e con grandinate di medio-grandi dimensioni e forti raffiche di vento lineare. Il rischio è quello di allagamenti stradali, caduta di rami o alberi e dissesti di versante lungo le fasce collinari, pedemontane e prealpine.

Temperature: primo calo in serata e picchiata termica domani

I valori massimi diurni segnano già una prima flessione, attestandosi tra i 26°C e i 32°C in pianura, con le punte più calde relegate al basso Astigiano e all’Alessandrino. Il calo termico diventerà netto e diffuso su tutto il territorio regionale a partire dalla serata con il transito dei temporali, aprendo la strada a una diminuzione ancor più sensibile attesa per la giornata di domani.

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