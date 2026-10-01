Setta scoperta in Val Susa, dai carabinieri arriva l’appello per le vittime del “Maestro”: “Denunciate”

TORINO – Proseguono a tutto tondo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Torino che hanno portato all’arresto di Bruno Antonio Malatesta, 59 anni di Almese, in Val di Susa. Il “Maestro” era a capo di una setta che si nascondeva dietro alle attività di una comunità residenziale: in quella struttura degli orrori, in realtà, alcune persone, soprattutto donne in condizioni di fragilità, sarebbero state sottoposte a un forte controllo psicologico e a violenze fisiche e sessuali.

Ed è proprio ad altre presunte vittime che si rivolte il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Torino, tenente colonnello Diego Berlingieri, rivolgendo loro un accorato appello affinché denuncino quanto successo in quella struttua.

“L’invito che rivolgiamo – spiega l’ufficiale – alle persone che eventualmente si riconoscono come vittime di questi abusi è di rivolgersi ai comandi dell’Arma territorialmente competenti, alle stazioni carabinieri, per denunciare i fatti”.

Per difendersi da queste sette che approfittano delle malattie o momento di debolezza il consiglio è “di non affidarsi a persone che vantano delle competenze che in realtà non hanno, ma rivolgersi, allorquando si hanno dei problemi, esclusivamente a professionisti riconosciuti”, aggiunge Berlingieri, come riportato da Ansa.

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