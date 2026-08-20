Molestava bambini al parco Pugno a Torino, arrestato un 45enne

TORINO – Si trova in fase di convalida l’arresto di un 45enne accusato di violenza sessuale su minori di 14 anni a Torino.

Le manette sono arrivate dopo i fatti accaduti presso il parco Pugno, dove la una pattuglia del Commissariato di Polizia Mirafiori è intervenuta per la segnalazione di un soggetto molesto che importunava i bambini. L’uomo è stato individuato dagli agenti mentre tentava di allontanarsi: alla vista della pattuglia, il 45enne ha dato in escandescenza, rivolgendo insulti ai poliziotti, che lo hanno bloccato.

Dalle testimonianze raccolte, l’uomo poco prima si era avvicinato a un gruppo di bambini presenti nel parco, strappando a uno di essi di mano la bibita che stava bevendo, per poi mostrare loro le proprie parti intime. Inoltre, avrebbe avvicinato un ragazzino di 12 anni, cercando di adescarlo e attirarlo con una scusa negli spogliatoi, ma non riuscendo nell’intento, lo avrebbe insultato e minacciato.

Oltre all’arresto in attesa di convalida, il 45enne è stato denunciato per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A suo carico c’è l’obbligo di dimora nel Comune di Chieri e il divieto di ritorno nel Comune di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese