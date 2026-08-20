«Gogna mediatica ingiustificata»: il caso Orvieto e il confronto tra la torinese Cioria e la sindaca Tardani

TORINO – Al centro del confronto su overtourism e sostenibilità c’è la vicenda che ha visto protagonista Ludovica Cioria, vicepresidente del Consiglio comunale di Torino, durante un soggiorno a Orvieto con la propria famiglia, e la successiva replica della sindaca della città umbra, Roberta Tardani. Un botta e risposta che, superando la singola esperienza personale, solleva interrogativi cruciali sulla gestione dell’accoglienza, sui servizi essenziali e sull’equilibrio tra domanda turistica e qualità della vita nei centri storici.

L’episodio iniziale e la difesa della città da parte del Comune

La discussione ha preso avvio dal racconto social dell’amministratrice torinese, la quale aveva segnalato le difficoltà incontrate nel trovare accoglienza con il compagno e le due figlie in alcuni locali del centro poco dopo le 19:00, puntando il dito contro le dinamiche escludenti generate dalla pressione turistica e dalle logiche commerciali.

A tale presa di posizione ha risposto con fermezza la prima cittadina di Orvieto, Roberta Tardani, rigettando le accuse di inospitalità generalizzata e difendendo il lavoro del comparto commerciale locale:

«Non si può trasformare un racconto personale in una sentenza sulla nostra città e soprattutto sui nostri ristoratori. Quella scatenata è una vera e propria gogna mediatica nei confronti di una categoria che garantisce qualità e accoglienza. L’overtourism non descrive la realtà di Orvieto, che cresce in modo sostenibile garantendo l’equilibrio tra residenti, turisti e attività».

La controreplica di Cioria: «Città a misura di persone fragili, nessuna accusa ai cittadini»

A fronte della reazione istituzionale, la consigliera torinese ha voluto chiarire sui suoi profili social il senso della propria riflessione, ribadendo la stima per la bellezza della destinazione umbra e ringraziando l’ente Destinazione Orvieto per il supporto:

«La mia riflessione riguarda l’accesso a bisogni essenziali come bere, mangiare, trovare riparo dal caldo o accedere ai servizi, elementi critici in estate per chi viaggia con bambini, anziani o persone con disabilità quando la domanda supera l’offerta. Non era un giudizio sui singoli ristoratori né sui cittadini di Orvieto. Continuo a pensare che progettare città accessibili da 0 a 99 anni crei un ambiente migliore per tutti».

L’overtourism come sfida di pianificazione territoriale

La vicenda evidenzia come l’overtourism rappresenti oggi un fenomeno complesso e strutturale, capace di generare tensioni reali se non accompagnato da un costante bilanciamento tra flussi stagionali e capacità di carico dei territori.

Se da un lato la salvaguardia dell’immagine delle mete turistiche e la valorizzazione degli operatori economici sono prioritari per le amministrazioni locali, dall’altro emerge con forza il tema dell’accessibilità universale agli spazi e ai servizi primari. Una sfida che coinvolge le città d’arte lungo tutta la Penisola, chiamate a conciliare la crescita economica con modelli urbani sempre più inclusivi per residenti e famiglie.

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